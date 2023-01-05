В Киевской области заметили необычное явление в небе: что оно означает (фото)

В небе появилось яркое кольцо вокруг Луны.
В Киевской области вчера, 4 декабря, заметили необычное кольцо света вокруг Луны. Это оптическая иллюзия, которая называется лунное гало.
Фото опубликовали на странице Бучанского городского совета.
"Небо в эти минуты. Луна сигнализирует об изменении погоды", – говорится под снимком.
Гало вызвано преломлением лунного света от кристаллов льда в верхних слоях атмосферы, обьясняет издание Space. Преломление превращает атмосферу в огромную линзу и вызывает появление ярких колец света вокруг Луны или Солнца. В зависимости от этого появляются гало – днем или ночью.
Гало – распространенное атмосферное явление. Их можно увидеть в холодную и влажную погоду, чаще всего зимой. Для наблюдения за ними не требуются специальные приборы.
В древности люди ассоциировали появление лунных гало с приближением плохой погоды, особенно зимой. Но учёные говорят, что прогнозировать плохую погоду таким образом не стоит. В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно.
Напомним, в Киеве в парке Владимирская горка заметили расцветшую елку. В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" объяснили, что это за аномалия.
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