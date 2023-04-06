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В Киевской области загорелась Свято-Покровская церковь: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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В Киевской области загорелась Свято-Покровская церковь: фото

Фото: ГСЧС в Киевской области

Причина возникновения пожара устанавливается.

В поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области произошел пожар в Свято-Покровском храме.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что горит культовое сооружение Свято-Покровского храма на улице Киевской.

Через несколько минут пожар ликвидировали.

Причина возгорания устанавливается.

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Отметим, Свято-Покровская церковь в Гребенках Киевской области – современный храм, построенный на протяжении 2000–2001 годов для верующих УПЦ МП.

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Напомним, в Житомирской области произошел инцидент с участием священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Как утверждают очевидцы, священнослужитель ударил по голове 10-летнего мальчика, а еще одного ребенка – толкнул.

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Дата публикации
Просмотры
1044
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