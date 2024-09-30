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В Киевской области зафиксировано движение враждебных БПЛА: в регионе работают силы ПВО

В Киевской области зафиксировано движение враждебных БПЛА: в регионе работают силы ПВО

В Киевской области были слышны взрывы / Фото: Zelenskiy/Official

В Киевской области слышны взрывы.

На территории Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Киевская военная областная администрация в сообщении в социальных сетях.

В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что в украинском воздушном пространстве кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.

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