В Киевской области зафиксировано движение враждебных БПЛА: в регионе работают силы ПВО

На территории Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Киевская военная областная администрация в сообщении в социальных сетях.

В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — Сергей Попко, начальник КМВА.

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Напомним, что в украинском воздушном пространстве кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.

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