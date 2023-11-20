В Киевской области зафиксирован случай заболевания вирусным гепатитом А. Пациенткой инфекционного отделения стала сотрудница Киевского областного спортивного колледжа. В колледже продолжаются противоэпидемические мероприятия, сейчас учебное заведение на карантине. Заболевание обнаружили в Броварах.

Об этом во время оперативного совещания сообщила директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко, передает издание "Трибуна-Бровары".

Вероятно, заражение произошло контактно-бытовым путем, поскольку возможность заражения через продукты питания и воду исключили.

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Также стало известно, что в группу риска вошли 84 человека, которые находились в контакте с больной.

Елена Левченко сообщила, что согласно рекомендациям Минздрава, дети будут находиться под контролем в течение 35 дней с момента выявления случая заболевания, а также будут проведены соответствующие лабораторные биохимические анализы.

Также директор центра сообщила, что, к сожалению, вакцины от вирусного гепатита А пока в Украине нет (кроме Винницкой области).

Также стало известно, что четверо детей из контактной группы риска находятся в больнице, но с диагнозами COVID-19 и ОРВИ – пока подозрения на гепатит А у них нет. Однако инкубационный период заболевания составляет 35 дней. Поэтому течение этого времени медики будут наблюдать за учащимися колледжа.

Напомним, вспышку гепатита А в Винницкой области зафиксировали 24 октября, когда было зарегистрировано 20 больных. Позже их количество возросло почти до 300, поэтому в Минздраве определили вспышку болезни как чрезвычайную ситуацию на уровне области и усилили там противоэпидемические меры. 8 ноября в Минздраве сообщили, что вспышку гепатита А в Винницкой области удалось локализовать.

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