В Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников: работала ПВО

На Киевщине в ночь на 2 января 2025 года было зафиксировано движение враждебных БпЛА.

Об этом в сообщении в социальной сети сообщает Киевская областная военная администрация.

В регионе работали силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — напомнили представители властей.

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Напомним, что Украину атакуют вражеские дроны: озвучено направление движения.

Добавим, что в новогоднюю ночь армия РФ ударила по Украине дронами.

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