В Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников: работала ПВО

Враг снова пытается атаковать столицу.
На Киевщине в ночь на 2 января 2025 года было зафиксировано движение враждебных БпЛА.
Об этом в сообщении в социальной сети сообщает Киевская областная военная администрация.
В регионе работали силы ПВО.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — напомнили представители властей.
Напомним, что Украину атакуют вражеские дроны: озвучено направление движения.
Добавим, что в новогоднюю ночь армия РФ ударила по Украине дронами.
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