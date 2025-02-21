В Киевской области задержаны агенты ФСБ, которые готовили теракты (фото)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция успешно нейтрализовали попытки российской спецслужбы ФСБ организовать серию терактов на Киевщине. В результате спецоперации была задержана пара агентов, которые по заданию РФ готовили взрывы на объектах ВСУ и правоохранительных органов.

Об этом сообщила СБУ.

"Основными целями врага были пункты базирования местных подразделений полиции, ТЦК и прокуратуры. Как установило расследование, у агентов было право выбрать среди них первый "объект" для подрыва. Впрочем, благодаря действиям СБУ на опережение, теракты удалось предотвратить", — говорится в сообщении.

Задержанный подозреваемый / Фото: СБУ

Вещественные доказательства / Фото: СБУ

Установлено, что оккупанты завербовали двух безработных, которые через Телеграмм искали «легкие» деньги. Для того, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство они поселились в хостеле под Киевом.

"Чтобы сделать его (СВУ, — Ред.), фигуранты приобрели химические компоненты для синтеза взрывчатого вещества, а также поражающие элементы в виде металлических болтов, гвоздей и алюминиевой стружки. Далее злоумышленники подготовили огнетушитель, который должен был стать контейнером для маскировки СВП. После изготовления взрывчатки они планировали «отчитаться» ФСБ о готовности к совершению преступления и получить геолокацию для ее закладки", — отметили в СБУ.

Вещественные доказательства / Фото: СБУ

Вещественные доказательства / Фото: СБУ

Вещественные доказательства / Фото: СБУ

Вещественные доказательства / Фото: СБУ

Задержанные были разоблачены «на горячем», когда они изготавливали взрывчатые компоненты. Во время обыска у них изъято 2 кг взрывчатого вещества, огнетушитель, поражающие элементы и мобильные телефоны с доказательствами связи с ФСБ.

Задержанным сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве разоблачили четырех несовершеннолетних, готовивших теракт в центре Николаева 14 февраля 2025 года по заказу российских спецслужб.

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