В Киевской области задержан мужчина, который открыто поддерживал Россию: фото

В Киевской области задержан мужчина, который открыто поддерживал Россию: фото

Мужчина распространял агитационные материалы.

В г. Бровары Киевской области задержан мужчина, который поддерживал действия российских оккупантов.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

"Задержанный не только поддерживал действия российской армии на территории страны, но и публично призвал поддерживать врага и распространял соответствующие агитматериалы. Мужчину, 1959 года рождения, задержали оперативники управления стратегических расследований совместно с коллегами-правоохранителями вчера, 19 марта, в Броварах", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители будут проверять его причастность к диверсионно-разведывательной деятельности. Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Киевской области совместно с СБУ и прокуратурой.

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