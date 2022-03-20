В Киевской области задержан мужчина, который открыто поддерживал Россию: фото

Мужчина распространял агитационные материалы.
В г. Бровары Киевской области задержан мужчина, который поддерживал действия российских оккупантов.
Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.
"Задержанный не только поддерживал действия российской армии на территории страны, но и публично призвал поддерживать врага и распространял соответствующие агитматериалы. Мужчину, 1959 года рождения, задержали оперативники управления стратегических расследований совместно с коллегами-правоохранителями вчера, 19 марта, в Броварах", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства правоохранители будут проверять его причастность к диверсионно-разведывательной деятельности. Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Киевской области совместно с СБУ и прокуратурой.
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