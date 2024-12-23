В Киевской области задержали рецидивиста, который пытал 4-летнюю девочку

Мужчине грозит до шести лет заключения.
В Киевской области 24-летний мужчина систематически избивал, кричал и словесно обижал дочь своей сожительницы.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Медицинские работники обнаружили у девочки многочисленные синяки и ссадины на голове и теле, свидетельствующие о систематическом насилии.
Сообщается, что задержанный мужчина уже имел уголовное прошлое за кражи.
По результатам досудебного расследования полиция, при руководстве Белоцерковской прокуратуры, выдвинула ему подозрение по статьям о домашнем насилии и пытках малолетнего ребенка.
Напомним, в Киеве иностранец совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки.
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