В Киевской области задержали рецидивиста, который пытал 4-летнюю девочку

Мужчине грозит до шести лет заключения.

В Киевской области 24-летний мужчина систематически избивал, кричал и словесно обижал дочь своей сожительницы.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Медицинские работники обнаружили у девочки многочисленные синяки и ссадины на голове и теле, свидетельствующие о систематическом насилии.

Сообщается, что задержанный мужчина уже имел уголовное прошлое за кражи.

По результатам досудебного расследования полиция, при руководстве Белоцерковской прокуратуры, выдвинула ему подозрение по статьям о домашнем насилии и пытках малолетнего ребенка.

Напомним, в Киеве иностранец совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки.

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