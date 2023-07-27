В Киевской области задержали пилота авиакомпании: радовался ракетным ударам и ждал оккупации столицы

Коллаборант работал на окупантов в Крыму.

В Киевской области задержан пилот одной из украинских авиакомпаний. Он поддерживал российских захватчиков, радовался ракетным ударам и ждал оккупации Киева.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемым является бывший диспетчер "Крымаэрорух". Он после оккупации украинского полуострова согласился на сотрудничество с оккупантами и работал в фейковом "Крымаэронавигации", который незаконно перемещал людей в оккупированный Крым.

"Подозреваемый продолжил осуществлять диспетчерское обслуживание и контроль движения самолетов с России на территорию полуострова и в обратном направлении, способствуя незаконной переправке лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Предатель ждал российских окупантов / Фото: Офис Генерального прокурора

Затем коллаборант переехал на подконтрольную Украине территорию, где начал работать пилотом одной из украинских авиакомпаний.

После полномасштабного вторжения России подозреваемый начал активно поддерживать и оправдывать вооруженную агрессию.

Предатель радовался ракетным ударам по Украине / Фото: Офис генерального прокурора

Подозреваемый был задержан в Киевской области. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт и рубли. Ему инкриминируют незаконную переправку лиц через госграницу и оправдывание вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 332, ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта Николаевской области. Отмечается, что он водил своих односельчан на расстрелы.

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