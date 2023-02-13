В Киевской области задержали педофила – приставал к 11-летней девочке

Мужчина посреди улицы демонстрировал 11-летней девочке непристойности.
В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине по фактам совершения развратных действий в отношении малолетнего лица и хулиганства (ч. 2 ст. 156, ст. 296 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
По данным следствия, 8 февраля в селе Белогородка Бучанского района мужчина подошел на улице к 11-летней девочке и начал ее демонстрировать свой половой орган.
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, житель Одесщины систематически развращал свою названную 13-летнюю дочь.
Читайте также: