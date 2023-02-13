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В Киевской области задержали педофила – приставал к 11-летней девочке

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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590
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области задержали педофила – приставал к 11-летней девочке

фото/galka.if.ua

Мужчина посреди улицы демонстрировал 11-летней девочке непристойности.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине по фактам совершения развратных действий в отношении малолетнего лица и хулиганства (ч. 2 ст. 156, ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 8 февраля в селе Белогородка Бучанского района мужчина подошел на улице к 11-летней девочке и начал ее демонстрировать свой половой орган.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, житель Одесщины систематически развращал свою названную 13-летнюю дочь.

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Дата публикации
Просмотры
590
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