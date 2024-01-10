В Киевской области задержали парня, который подозревается в изнасиловании 14-летней девушки

В Киевской области объявили подозрение молодому человеку, который может быть причастен к изнасилованию 14-летней девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

Как стало известно, к стражам порядка обратилась жительница пригорода столицы и сообщила, что неизвестный мужчина изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

"Полицейские установили, что 18-летний житель Кировоградской области познакомился с девушкой в кафе. Впоследствии они решили поехать к его знакомому в пригород, где фигурант и изнасиловал потерпевшую. Правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины провели обыск в квартире 19-летнего жителя села Софиевская Борщаговка и по месту жительства злоумышленника в Кировоградской области и изъяли доказательства", — рассказали в Нацполиции.

Там также добавили, что по факту изнасилования несовершеннолетнего, при процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры, следователи объявили фигуранту о подозрении (ч. 3 ст. 152 УКУ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе квартиры горожан грабят мародеры и засыпает снег.

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