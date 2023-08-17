В Киевской области задержали кинолога, служившего оккупантам

Коллаборант пытался вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ для сбора разведданных в пользу РФ.

ГБР задержало коллаборанта, который сначала служил оккупантам в Херсоне, а затем решил устроиться в ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Работники ГБР и СБУ сообщили о подозрении кинологу исправительной колонии из Голой Пристани на Херсонщине. После оккупации города он не хотел терять заработка и добровольно согласился работать на оккупантов, получив должность старшего инструктора – кинолога исправительного заведения", – говорится в сообщении.

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Подозреваемый обеспечивал деятельность кинологического центра, дрессировал собак, охранявших территорию колонии, и получал за это зарплату в рублях от оккупантов. Поработав четыре месяца на рашистов, мужчина решил вернуться на подконтрольную Украине территорию. Через Крым и страны Балтии он перебрался в Бровары под Киевом.

Там мужчина пытался вступить в подразделение Десантно-штурмовых войск ВСУ. Как рассказали в СБУ, по указанию агрессора он должен был узнать места базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочное количество личного состава, который проходит обучение на полигонах.

"Позже коллаборант планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы сливать оккупантам геолокации боевых позиций и перемещение десантно-штурмовых подразделений ВСУ на передовой. По данным СБУ, кинолога привлекли к негласному сотрудничеству российские спецслужбы, когда он занимался подготовкой отрядов, конвоировавших похищенных жителей Херсонщины в камеры российской тюрьмы", – сообщили в ГБР.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса – коллаборационная деятельность. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос дополнительной квалификации действий мужчины за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Напомним, на Киевщине задержали пилота авиакомпании, который радовался ракетным ударам и ждал оккупации столицы.

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