В Киевской области СБУ разоблачила предателя, который кормил оккупантов во время того, как временно зашли в регион.

В Киевской области задержали фермера-коллаборанта, который кормил россиян во время оккупации региона. Предателем оказался фермер Полесской территориальной громады Вышгородского района.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Также читайте Ким опроверг российский фейк об эвакуации из Николаевской области: выедем только в сторону Херсона

Как стало известно, в начале полномасштабного вторжения он одним из первых поддержал оккупантов, захвативших местные населенные пункты.

"Чтобы наладить контакт, коллаборант поставлял им оптовые партии продтоваров со своей животноводческой фермы. Для транспортировки продукции “конфисковал” у односельчанина грузовик, угрожая “заявить” на это в местную оккупационную администрацию”, — рассказали в СБУ.

Также добавили, что предатель принудительно собирал у крестьян аккумуляторы, водонасосные станции, генераторы, бензопилы и другое хозяйственное оборудование. После чего передавал все оккупантам.

“После бегства рашистов злоумышленник остался в одном из поселков и надеялся избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и сообщили о подозрении”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что морская пехота РФ за два дня в Украине потеряла больше, чем за первую чеченскую войну.

Читайте также: