В Киевской области задержали двух "ковбоев", которые пытались удивить подругу и устроили стрельбу

В Киевской области задержали двух "ковбоев", которые пытались удивить подругу и устроили стрельбу

Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.

В Киевской области правоохранители задержали двух мужчин, которые хотели удивить девушку и открыли… стрельбу. За это им теперь грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом на своей странице в соцсети написал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Как выяснилось, инцидент произошел возле одного из жилых домов в Софиевской Борщаговке. Там около двух часов ночи двое молодых людей 24 и 29 лет устроили стрельбу в воздух. Таким образом они хотели впечатлить подругу.

"Этих двух "ковбоев" 29-ти и 24 лет полиция задержала за стрельбу у подъезда одного из домов в Софиевской Борщаговке. Молодые люди решили похвастаться оружием перед подругой. Сейчас за ночное хулиганство ребятам грозит до семи лет лишения свободы. Призываю граждан не подвергать опасности себя и близких, ведь за подобные "развлечения" придется нести суровое наказание", — подчеркнул Андрей Небитов.

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