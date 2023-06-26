В Киевской области задержали дерзкого мошенника из РФ: обманывал людей около 20 лет (фото)

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который обманывал людей около 20 лет. Он "гастролировал" по Украине и расплачивался сувенирными банкнотами, к которым дорисовывал нужные знаки.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, полицейские задержали фальшивомонетчика, обманывавшего людей около 20 лет. Мошенником оказался уроженец России, который годами "гастролировал" по Украине.

“Он представлялся иностранцем и платил валютой, а на самом деле – фальшивыми банкнотами. Мужчина дорисовывал на сувенирных купюрах нужные знаки люминесцентными ручками, которые при проверке подсвечивались. Злоумышленника задержали после того, как в селе Софиевская Борщаговка он покупал сертификат в массажный салон. Муж рассчитывался фальшивой евровалютой, остальную из которой должен был получить в гривнах”, — рассказали в МВД.

Он подделывал фальшивые банкноты

Там также добавили, что во время обысков у него нашли поддельные купюры номиналом 200 евро, трафареты, банковские карты, ручки разного цвета с фонариками ультрафиолета, сим-карты и другие вещественные доказательства.

"Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту изготовления, хранения, сбыта поддельных денег", — добавили в МВД.

Напомним, что в Киеве судили администратора Telegram-канала, который сообщал, где раздают повестки.

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