В Киевской области заблокирована деятельность пропагандистов, распространявших экстремистскую литературу: фото

Злоумышленники почти год доставляли из РФ литературу, направленную на пропаганду культа насилия, расовой и национальной нетерпимости.

В Киевской области Служба безопасности Украины заблокировала деятельность пропагандистов, распространявших экстремистскую литературу.

Злоумышленники почти год тайно доставляли из РФ литературу, направленную на пропаганду культа насилия, расовой и национальной нетерпимости и дискриминации.

Об этом сообщает Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Распространяли литературу среди участников неонацистских и праворадикальных движений, пытаясь инспирировать в их среде протестные настроения. Как результат, целью этой деятельности была подготовка "благоприятной почвы" для совершения провокаций и дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

По данным следствия, к организации противоправной деятельности причастны житель Киевской области, владелец книжного магазина и два его бизнес-партнера. Дельцы заказывали книги из РФ через интернет и тайно доставляли их в Украину.

Сбывалась литература через разветвленную сеть анонимных веб-ресурсов, размещенных на серверах российских хостинг-провайдеров и через группы в популярных месседжерах.

В переписке с покупателями злоумышленники использовали сервисы анонимизации доступа в Интернет. Оплату за товар также получали на анонимные электронные кошельки.

Установлено, что часть литературы производилась в подпольной типографии, действовавшей в помещении книжного магазина на территории г. Белая Церковь.

По оперативным данным, подпольный канал распространения запретной литературы существовал почти год. За это время злоумышленники успели продать более 1000 экземпляров.

В ходе обысков, проведенных в частных домах правонарушителей, правоохранители обнаружили и изъяли:

почти 40 экземпляров запрещенных книг;

компьютеры с подтверждениями противоправной деятельности;

финансовые документы, подтверждающие факты сбыта литературы.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) и ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских предприятий.

Читайте также: