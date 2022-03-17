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В Киевской области за две недели удалось эвакуировать более 70 тысяч человек

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В Киевской области за две недели удалось эвакуировать более 70 тысяч человек

Андрей Небитов, начальник ГУ ЧП в Киевской области.

Многие люди также покидали оккупированные населенные пункты на собственном транспорте.

За последние две недели полиции Киевской области удалось вывезти более 70 тысяч.

Об этом сегодня, 17 марта, на пресс-конференции сообщил Андрей Небытов, начальник ГУ ЧП в Киевской области.

"Это централизовано. Очень многие выезжали своими машинами. Была возможность пристроить их к колонне Красного Креста и общим автобусам, которые двигались с людьми с оккупированных территорий", — сказал он.

Однако он подчеркнул, что происходит все это не без обстрелов и жертв среди мирного гражданского населения.

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