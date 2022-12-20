В Киевской области выравнивается ситуация со светом: в трех районах будет под вечер — Кулеба

Алексей Кулеба сообщил, что к вечеру ожидаются хорошие новости в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах.
Свет в Киевской области под вечер появится в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах.
Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба во время информационного телемарафона.
"Сейчас ситуация выравнивается... Под вечер ожидаем хорошие новости в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах", — рассказал он.
По словам Кулебы, если это произойдет, без электроснабжения в регионе останутся менее 50% потребителей.
"Пройдут ремонтные работы в части Фастовского района, в Бучанском и Вышгородском районах. На данный момент вышли на 60% отключений", — уточнил глава Киевской ОВА.
Напомним, часть Киевской области, а именно Бучанское общество, полностью обесточена из-за серьезных повреждений энергосистемы страны. Без электроснабжения остались города Буча, Гостомель, Ирпень, села Горенко и Мощун, поселки Немешаево и Бородянка.
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