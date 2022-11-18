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В Киевской области выпивший водитель сбил насмерть 12-летнего мальчика с Херсонщины: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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© Андрей Небитов
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Семья погибшего переехала в Киевскую область, спасаясь от войны, всего месяц назад. В семье было восемь детей.

В Киевской области выпивший водитель сбил 12-летнего мальчика.

Ребенок погиб.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

По словам Небытова, ДТП произошло сегодня, 18 ноября, около 17 часов в Бриловке Белоцерковского района.

"Мальчик пошел купить еду, возвращался домой по обочине, не дошел до дома всего 100 метров…57-летний водитель легковушки сбил ребенка насмерть", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель сел за руль выпившим.

В настоящее время водитель задержан и находится в ИВС.

"Семья погибшего — это вынужденные переселенцы с Херсонщины. На Киевщину семья с восемью детьми переехала, спасаясь от войны, всего месяц назад, и вот такая беда...", — написал Небытов.

Напомним, в пыточных на Херсонщине российские военные держали даже детей.

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Дата публикации
Просмотры
474
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