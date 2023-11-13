В Киевской области выбросили в поле почти 60 трупов свиней, зараженных африканской чумой

Образцы биоматериалов животных были направлены в лабораторию, подтвердившую наличие ДНК вируса африканской чумы в отобранных образцах.

В Киевской области зафиксировали новую вспышку африканской чумы свиней. В лесополосе возле села Матвеевка было обнаружено около 60 трупов свиней разных возрастов в стадии расписания.

Об этом сообщил Мироновский городской совет.

Мироновской государственной лабораторией Госпродпотребслужбы были отобраны образцы биоматериалов, направленных в лабораторию, которая подтвердила наличие ДНК вируса африканской чумы в данных образцах.

По данному случаю была созвана государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Обуховском РВА, которая приняла следующие решения:

Определить эпизоотическим очагом АЧС территорию лесополосы возле села Матвеевка и ввести карантин с 10.11.2023;

Определить зоной защиты угодья ГП "Мироновское РМРГ", свинохозяйство ФЛП Литвиненко А.П. и села Викторовка и Матвеевка с прилегающими к ним территориями;

Определить зоной надзора угодья ГП "Мироновское РМРГ", ГП "Кагарлицкое УТМР", свинохозяйства ФХ Широкоступ А.Г., ООО "Генетик Инвест", СООО "Агромир", ФЛП Чучмий А.В., а также населенные пункты Мироновской МТГ (сел Фроловка, Александровка, Пустовиты, Росава, Зеленьки, Карапыши) и часть сел Кагарлыкской МТГ.

Отмечается, что африканской чумой болеют только свиньи, людям это заболевание не угрожает. Болезнь имеет высокий уровень заражения и почти 100% летальности животных.

Напомним, в Киевской области зарегистрировали новые очаги вспышки африканской чумы свиней. Больных животных обнаружили в частных хозяйствах жителей Хоцки. В двух общинах Бориспольского района введен карантин.

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