В Киевской области вводятся новые графики отключения света: что изменится

ДТЭК сообщил об изменении графиков отключения света в Киевской области.

В Киевской области с 3 января меняются графики стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь потребителей разделят на несколько категорий.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"С сегодняшнего дня в Киевской области действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше", — говорится в сообщении.

Новые графики состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике – в это время планируется включение света;

на графике – в это время планируется включение света; Серый цвет на графике – в эти часы света не будет;

на графике – в эти часы света не будет; Светло-серый цвет на графике – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Отключение света в Украине

Энергетики продолжают применять графики стабилизационных и аварийных отключений света потребителям из-за повреждений оккупантами объектов критической инфраструктуры.

Однако во вторник, 3 января, НЭК "Укрэнерго" сообщило, что потребителям будут выключать свет после 14:00.

В Киеве от 3 декабря начнут подавать свет по графикам. Столица возвращается к стабилизационным отключениям электроэнергии.

В Хмельницкой ОВА предупредили о внеплановых отключениях света в нескольких общинах области.

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