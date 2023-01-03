В Киевской области вводятся новые графики отключения света: что изменится

ДТЭК сообщил об изменении графиков отключения света в Киевской области.
В Киевской области с 3 января меняются графики стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь потребителей разделят на несколько категорий.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"С сегодняшнего дня в Киевской области действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше", — говорится в сообщении.
Новые графики состоят из трех категорий:
- Белый цвет на графике – в это время планируется включение света;
- Серый цвет на графике – в эти часы света не будет;
- Светло-серый цвет на графике – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Отключение света в Украине
Энергетики продолжают применять графики стабилизационных и аварийных отключений света потребителям из-за повреждений оккупантами объектов критической инфраструктуры.
Однако во вторник, 3 января, НЭК "Укрэнерго" сообщило, что потребителям будут выключать свет после 14:00.
В Киеве от 3 декабря начнут подавать свет по графикам. Столица возвращается к стабилизационным отключениям электроэнергии.
В Хмельницкой ОВА предупредили о внеплановых отключениях света в нескольких общинах области.
Читайте также:
- В Киевской области семья отравилась угарным газом – пострадали двое детей
- В Киеве суд вынес приговор школьнику, укравшему из супермаркета три бутылки элитного алкоголя
- Мать прибежала на кухню, но было поздно: в Киевской области из окна 7-го этажа выпал 4-летний мальчик