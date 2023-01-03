Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области вводятся новые графики отключения света: что изменится

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
4010
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киевской области вводятся новые графики отключения света: что изменится

Фото: УНИАН

ДТЭК сообщил об изменении графиков отключения света в Киевской области.

В Киевской области с 3 января меняются графики стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь потребителей разделят на несколько категорий.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"С сегодняшнего дня в Киевской области действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше", — говорится в сообщении.

Новые графики состоят из трех категорий:

  • Белый цвет на графике – в это время планируется включение света;
  • Серый цвет на графике – в эти часы света не будет;
  • Светло-серый цвет на графике – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Отключение света в Украине

Энергетики продолжают применять графики стабилизационных и аварийных отключений света потребителям из-за повреждений оккупантами объектов критической инфраструктуры.

Однако во вторник, 3 января, НЭК "Укрэнерго" сообщило, что потребителям будут выключать свет после 14:00.

В Киеве от 3 декабря начнут подавать свет по графикам. Столица возвращается к стабилизационным отключениям электроэнергии.

В Хмельницкой ОВА предупредили о внеплановых отключениях света в нескольких общинах области.

Читайте также:

Когда мы сможем пользоваться светом по необходимости, а не по графику – Максим Билявский

Когда мы сможем пользоваться светом по необходимости, а не по графику – Максим Билявский

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4010
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация