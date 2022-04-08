В Киевской области ввели комендантский час с 21:00 8 апреля до 6:00 9 апреля

В этот период запрещено выходить на улицы, посещать другие общественные места, передвигаться на авто или пешком.
В Киевской области был введен комендантский час с 21:00 8 апреля до 6:00 9 апреля. Он не касается населенных пунктов Гостомельского поселкового совета и Ирпенской территориальной громады, где действует усиленный комендантский час.
Об этом сообщил глава Киевской областной военно-гражданской администрации Александр Павлюк.
Он уточнил, что на территории Гостомельского поселкового совета комендантский час введен до 6:00 14 апреля. А на территории Ирпенской территориальной громады – до 9:00 11 апреля.
Павлюк напомнил, что в это время запрещено выходить на улицы, посещать другие общественные места, передвигаться по населенным пунктам транспортом или пешком.
"Все временные ограничения, вводимые во время военного положения, имеют одну цель – сохранить жизнь мирного населения", – пояснил глава области.
Напомним, в Буче началась эксгумация тел погибших во время российской оккупации, похороненных в братской могиле.
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