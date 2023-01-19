В Киевской области введут новый график почасовых отключений света

Электроснабжение планируется четыре через четыре часа.
Последняя неделя для Киевской области была очень тяжелой. Однако в ближайшие сутки планируется выйти на график отключения электроэнергии четыре через четыре часа.
Об этом 19 января сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Совместно с ДТЭК и "Укрэнерго" продолжаем работу, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в области. Благодарен жителям Киевщины за понимание ситуации. Российским захватчикам не удастся сломать нашу стойкость", — написал он.
Напомним, по состоянию на 19 января в Киеве и Киевской области улучшилась ситуация с электроснабжением. Установленные "Укрэнерго" лимиты потребления позволяют вернуться к стабилизационным отключениям по графику.
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