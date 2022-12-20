В Киевской области вторые сутки нет света: что говорят в ДТЭК

В ДТЭК объяснили, почему нет света так долго и когда восстановят.

В Киевской области в результате российской атаки дронами вторые сутки нет света. Об отсутствии электроэнергии более 30 часов подряд сообщают жители Бучи, Ирпеня, Ворзеля, Гостомеля, Клавдиево-Тарасового и других населенных пунктов.

Люди в Сети жалуются, что из-за отсутствия света также нет отопления и горячей воды, а на улице до -10 градусов.

"Буча, ЖК "Буча Квартал". Света нет уже более 30 часов. Включали последний раз в понедельник в три ночи, и то ненадолго. Отопление невозможно включить, горячей воды нет. Хотя соседний комплекс и центр светятся уже давно",

"Уже 26 часов как нет света по ул. Центральная 33В, г. Буча ! Район Яблонька",

"Гостомель уже больше суток без включений вообще. Выключили в 8 часов 19.12, на 8 часов утра 20.12 света еще нет",

"Ирпень более 30 часов без света", — пишут жители Киевщины в Сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Когда возобновят электроснабжение в Киевской области

В ДТЭК Киевские региональные электросети объяснили, что такое длительное отсутствие света связано с применением экстренных отключений. В таком случае отключение применяется к большему количеству потребителей.

На данный момент предсказать время восстановления невозможно. По области ситуация усложнена.

"Когда мы готовимся к запуску экстренного отключения, мы смотрим на мощность потребления. Выбираем те линии, исключив которые суммарно мы получим необходимый для сбалансирования объем электроэнергии. Под отключение попадают все линии, питающие бытовых и промышленных клиентов. Исключение — линии, питающие объекты критической инфраструктуры, их мы не отключаем", — отметили в ДТЭК.

Если в соседнем доме есть свет, а в вашем нет, они могут быть запитаны от другой линии.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро 20 декабря снова действуют аварийные отключения света. Некоторые котельные из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно. Развернуты 430 стационарных "пунктов незламності", где можно согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью.

Читайте также: