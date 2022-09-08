Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области всю ночь искали пьяного мужчину с 8-месячным сыном (фото)

Дата публикации
Просмотры
1551
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киевской области всю ночь искали пьяного мужчину с 8-месячным сыном (фото)

Фото: Андрей Небитов

Муж был выпивший, потому что могло произойти с малышом — было трудно спрогнозировать.

В Киевской области правоохранители всю ночь искали пьяного мужчину, который после семейного конфликта схватил 8-месячного сына и ушел в неизвестном направлении. Инцидент произошел в селе Ивановка.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

На поиски ребенка задействовали все подразделения полиции Киевской области, а также добровольческие формирования территориальных общин. Они обследовали более 250 домов, заброшенные постройки, лесополосы, берега водоемов и поля.

"Сегодня в лесу между селами Яхны и Ивановка полицейские Обуховщины нашли мальчика и его горе-отца. Сейчас ребенок в безопасности. Понимаю, что между родителями могут возникать разные ситуации, впрочем призываю взрослых не рисковать здоровьем детей и не подвергать их опасности", – написал Небитов.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области спасатели приехали на вызов снимать с дерева женщину, которая залезла туда, чтобы достать кота.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Зеленский: Хорошие новости из Харьковщины - гордость за наших воинов

Зеленский: Хорошие новости из Харьковщины - гордость за наших воинов

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация