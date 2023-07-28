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В Киевской области все дети с 1 сентября должны вернуться в классы — КОВА

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киевской области все дети с 1 сентября должны вернуться в классы — КОВА

С 1 сентября все школьники Киевщины должны выйти на обучение в оффлайн режиме / Фото: pixabay.com

В учебных заведениях обустроено 1249 укрытий, и работы продолжаются.

В Киевской области с 1 сентября все школьники должны выйти на обучение в оффлайн-режиме.

Об этом сообщила заместитель начальника Киевской ОГА Жанна Осипенко, передает пресс-служба КОВА.

"1 сентября все дети должны учиться офлайн. Для полного посещения укрытия должны вмещать всех присутствующих. Большинство защитных сооружений в образовательных учреждениях — самые простые укрытия, также 126 противорадиационных", — отметила чиновница.

В образовательных учреждениях Киевской области обустроено 1249 укрытий для более 260 тысяч человек.

Осипенко добавила, что работы по обустройству укрытий проводятся во всех районах. Начали строительство в Великодымерской, Украинской, Бородянской громадах, а также запланировали провести в Броварской.

"На выполнение ремонтных работ используют средства государственного, областного и местных бюджетов", — отметила Осипенко.

Напомним, в Минобороны не исключают возможности повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонированная и очень мощная.

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Дата публикации
Просмотры
538
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