В Киевской области все дети с 1 сентября должны вернуться в классы — КОВА

В учебных заведениях обустроено 1249 укрытий, и работы продолжаются.
В Киевской области с 1 сентября все школьники должны выйти на обучение в оффлайн-режиме.
Об этом сообщила заместитель начальника Киевской ОГА Жанна Осипенко, передает пресс-служба КОВА.
"1 сентября все дети должны учиться офлайн. Для полного посещения укрытия должны вмещать всех присутствующих. Большинство защитных сооружений в образовательных учреждениях — самые простые укрытия, также 126 противорадиационных", — отметила чиновница.
В образовательных учреждениях Киевской области обустроено 1249 укрытий для более 260 тысяч человек.
Осипенко добавила, что работы по обустройству укрытий проводятся во всех районах. Начали строительство в Великодымерской, Украинской, Бородянской громадах, а также запланировали провести в Броварской.
"На выполнение ремонтных работ используют средства государственного, областного и местных бюджетов", — отметила Осипенко.
Напомним, в Минобороны не исключают возможности повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонированная и очень мощная.
Читайте также: