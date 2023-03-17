В Киевской области врач во время операции забыла салфетку в теле 7-летнего мальчика

В Киевской области будут судить врача, которая во время операции забыла салфетку в теле 7-летнего мальчика.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 7-летнему мальчику ранее сделали операцию, однако ребенок и дальше страдал из-за боли. Тогда родители увезли мальчика в киевский "Охматдет".

Там медики провели повторное оперативное вмешательство и вытащили из тела ребенка салфетку, которую забыла врач во время предварительной операции.

Врачи из-за этого сообщены о подозрении по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Напомним, в Винницкой области женщина отсудила в больнице 400 тысяч гривен. Она 14 лет прожила с 30-сантиметровым хирургическим шпателем в теле.

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