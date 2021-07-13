В Киевской области врач-потрошитель зверски поиздевался над прохожим, тот позже умер (видео)

В Киевской области врач-потрошитель зверски поиздевался над прохожим, тот позже умер (видео)

Злодей уже задерживался полицией за нападение на человека и нанесения более 40 ударов отверткой.

В Белой Церкви Киевской области врач-потрошитель зверски поиздевался над прохожим, нанеся ему 11 колото-резаных ран. Тот впоследствии умер.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

8 июля 2021 года около 22:45 местный житель возвращался с работы домой. На Таращанском мосту на него напал неизвестный и нанес ножом телесные повреждения. Водитель автомобиля, который проезжал мимо места происшествия, увидел, что на проезжей части лежит окровавленный человек. Водитель, не прекращая движение, сообщил об указанном событии в полицию. Пострадавший с колото-резаным ранением был доставлен в медицинское учреждение, но во время проведения реанимационных мероприятий 48-летний мужчина умер.

"Оперативники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Белоцерковского районного управления полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злодея. Им оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарской больнице. Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений", — отметил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Сотрудники полиции Киевской области задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Как выяснилось, уже задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесение более 40 ударов отверткой. Тогда злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, ему инкриминировали покушение на убийство и производство было направлено в суд, однако, нарушив все ограничения, он совершил новое преступление. Сейчас суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей", — добавил Андрей Небытов.

Напомним, в Киеве врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве.

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