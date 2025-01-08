В Киевской области врач и чиновники ТЦК изготовляли "белые билеты" для военнообязанных: как действовала схема (фото)

Организатором преступной группы оказался бывший сотрудник столичного военкомата, который привлек к схеме действующего должностного лица РТЦК и врача городской больницы.

В Киевской области врач и двое должностных лиц ТЦК – действующий и бывший – изготовляли "белые билеты" для военнообязанных.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Организатором преступной группы оказался бывший сотрудник столичного военкомата, который привлек к схеме действующего чиновника РТЦК и врача городской больницы. За денежное вознаграждение злоумышленники изготовляли справки "О непригодности к военной службе" и снимали мужчин мобилизационного возраста с военного учета. службы в ВСУ, могли беспрепятственно пересекать государственную границу", – говорится в сообщении.

Нацполиция направила в суд обвинительный акт по организованной группе лиц/Фото: Полиция Киевской области

Преступную деятельность группировки прекратили полицейские Департамента уголовного розыска НПУ совместно со следственным управлением ГУНП в Киевской области при силовой поддержке подразделений полиции особого назначения в г. в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Как действовала схема

Правоохранители установили, что врач предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы о непригодности к военной службе, а работник РТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. Таким образом мужчины получали "белый билет", предоставлявший им возможность уехать за границу. Услуги по уклонению от мобилизации стоили желающим от 7 до 15 тысяч долларов.

Полицейские провели ряд обысков по местам проживания фигурантов, в помещениях ТЦК и больницы. Следовательно, изъяли медицинскую документацию, черновые записи, компьютерную технику, различные носители информации, мобильные телефоны, а также 5 млн гривен.

Нацполиция направила в суд обвинительный акт по организованной группе лиц/Фото: Полиция Киевской области

Центральная военно-врачебная комиссия отменила предварительные решения районных военно-врачебных комиссий в отношении тех мужчин, которые успели воспользоваться "услугами" злоумышленников.

В декабре прошлого года следователи следственного управления полиции Киевской области сообщили трем фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период или во время действия правового режима военного положения), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ст. 336 (уклонение от призыва на военную службу) Уголовного кодекса Украины.

Тогда организатору и еще одному фигуранту суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а третьему нарушителю — ночной домашний арест.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства вместе с обвинительными актами в суд для рассмотрения дела по существу.

За совершенное фигурантам грозит до девяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о том, где будут искать людей для службы в ВСУ.

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