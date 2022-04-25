В Киевской области возобновлено движение по 11 временным переправам (фото)

В Киевской области возобновлено движение по 11 временным переправам (фото)

В Киевской области постепенно возводят временные переправы, также продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

В Киевской области возобновлено движение по 11 временным переправам.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"На освобожденной от захватчиков Киевщине уже возобновлено движение по 11 временным переправам", — написал он.

Он также сообщил, что более половины домов области снова со светом.

Заживано более 80 000 абонентов. За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение в 16 населенных пунктах.

Полностью или частично восстановлено распределение газа в 106 населенных пунктах.

В поселке Бородянка обеспечено водоснабжением около 30% всех потребителей, вода есть и в больнице.

В поселках Новое Залесье и Филипповичи водоснабжение восстановлено полностью.

Напомним, саперы и криминалисты исследуют село в Киевской области, где прошла самая большая колонна оккупантов.

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