В Киевской области возобновлено движение по 11 временным переправам (фото)

В Киевской области постепенно возводят временные переправы, также продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.
В Киевской области возобновлено движение по 11 временным переправам.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"На освобожденной от захватчиков Киевщине уже возобновлено движение по 11 временным переправам", — написал он.
Он также сообщил, что более половины домов области снова со светом.
Заживано более 80 000 абонентов. За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение в 16 населенных пунктах.
Полностью или частично восстановлено распределение газа в 106 населенных пунктах.
В поселке Бородянка обеспечено водоснабжением около 30% всех потребителей, вода есть и в больнице.
В поселках Новое Залесье и Филипповичи водоснабжение восстановлено полностью.
Напомним, саперы и криминалисты исследуют село в Киевской области, где прошла самая большая колонна оккупантов.
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