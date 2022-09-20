В Киевской области возобновили работу 85% автобусных маршрутов

По состоянию на 20 сентября на территории Киевской области возобновили работу 85% пригородных и междугородных автобусных маршрутов общего пользования.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

Кроме того, в ответ на обращение жителей Маловильшанской общины возобновлены перевозки и обеспечено транспортное сообщение с городом Белая Церковь. Перевозки осуществляются по четвергам с остановок "Отделение №3", "Отделение №4" – в 08:20 и из г. Белая Церковь – в 15:40.

Также была возобновлены перевозки в Вышгородском районе через населенные пункты Демидов и Синяк.

Напомним, тела двух замученных оккупантами мужчин нашли в лесополосе вблизи села Мироцкое в Бучанском районе Киевской области.

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