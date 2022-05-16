В Киевской области возобновили работу 280 пригородных и междугородных автобусных маршрутов

Пассажирскими перевозками обеспечены все районы Киевской области.
В Киевской области возобновлено работу 280 пригородных и междугородных автобусных маршрутов общего пользования. На маршрутах задействовано около 380 транспортных средств.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
Также с 12 мая возобновили работу автобусные маршруты № 804 "Рожевка — Киев АС "Дарница", "Вахивка — Киев АС "Полесье", "Андреевка — Киев АС "Полесье", "Козаровичи — Киев АС "Полесье", № 357 "Димер – Киев АС "Дачная".
Напомним, в Киеве возобновляют продажу алкоголя в кафе и магазинах.
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