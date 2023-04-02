В Киевской области возле дома произошел взрыв – есть погибший

В Киевской области раздался взрыв во дворе дома.

В Белой Церкви Киевской области 2 апреля, около 14:00, раздался взрыв. В результате чего один человек погиб.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"2 апреля, в 14 часов, белоцерковец сообщил, что услышал взрыв и увидел мертвым мужчину. Полицейские выяснили, что 59-летний умерший болел и имел порок ног. Взрывотехники обнаружили на месте чеку", — говорится в сообщении.

Фото: Полиция Киевской области

На месте работают полицейские Киевской области, патрульная полиция, спасатели и медики.

Напомним, в Киевской области собака нашла гранату во время прогулки по местному лесу.

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