В Киевской области воры ворвались в дом супругов: у мужчины после избиения и грабежа остановилось сердце

В Киевской области воры ворвались в дом супругов: у мужчины после избиения и грабежа остановилось сердце

Трех злоумышленников разыскивают.

В селе Русанов Броварского района Киевской области в четверг, 15 июля, в 4:00 неизвестные ворвались в дом супругов, избили и ограбили людей. После нападения разбойников у мужчины остановилось сердце.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

В полиции сообщили, что трое преступников ворвались в дом супругов. Они связали пару и избили их, требуя информацию о деньгах.

Забрав сбережения и ювелирные изделия, преступники скрылись. 60-летнему мужчине после нападения стало плохо. Он умер в результате сердечного приступа. Женщина вызвала полицию.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Нападающих разыскивают.

Напомним, в Киевской области 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла.

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