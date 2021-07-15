В Киевской области воры ворвались в дом супругов: у мужчины после избиения и грабежа остановилось сердце

Трех злоумышленников разыскивают.
В селе Русанов Броварского района Киевской области в четверг, 15 июля, в 4:00 неизвестные ворвались в дом супругов, избили и ограбили людей. После нападения разбойников у мужчины остановилось сердце.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
В полиции сообщили, что трое преступников ворвались в дом супругов. Они связали пару и избили их, требуя информацию о деньгах.
Забрав сбережения и ювелирные изделия, преступники скрылись. 60-летнему мужчине после нападения стало плохо. Он умер в результате сердечного приступа. Женщина вызвала полицию.
На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Нападающих разыскивают.
Напомним, в Киевской области 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла.