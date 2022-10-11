В Киевской области волонтеры восстанавливают разрушенные войной дома

В Киевской области начался проект «Вернись домой», инициированный волонтерской организацией «Медиаоборона». Цель проекта — постепенное восстановление жилья жителей Киевской области, разрушенного в начале вооруженной агрессии РФ против Украины. Благодаря усилиям неравнодушных украинцев, а также поддержке винницкого застройщика Владимира Хоменко и народного депутата Александра Дубинского, волонтеры до конца октября планируют восстановить пять домов.

Среди владельцев разрушенных зданий были выбраны малообеспеченные и многодетные семьи и одинокие пенсионеры.

Первым восстановлен дом многодетной семьи из Калиновки Фастовского района. Весной семья пережила авиабомбардировку. Тогда на соседнее здание упала российская бомба. От обломков и взрывной волны был поврежден дом семьи, где родители воспитывают троих детей.

Сейчас здание полностью восстановлено, идут внутренние работы. Как ремонтируют дом, волонтеры Медиаобороны показывают на своем официальном телеграмм-канале.

«К сожалению, разрушения в Киевской области колоссальные. Пока многие семьи возвращаются домой, мы делаем все возможное, чтобы максимально быстро восстановить дома – от капитального ремонта до установки окон», – прокомментировал инициативу Александр Дубинский.

Еще один дом, который ремонтируют волонтеры, находится в селе Новое Залесье, Бучанского района. Здесь живут супруги пенсионеров, которые не смогут отстроить свой дом своими силами. В начале весны вражеский снаряд прилетел во двор, полностью разрушив гараж и подсобное помещение вместе со скотом. В самом доме повреждена крыша, разрушена стена, вылетели окна и входная дверь, а в комнатах появились трещины. Кроме того, была разрушена и нуждалась в замене система отопления.

Профессиональная ремонтная бригада уже восстановила разрушенные стены, отопление и крышу. На очереди – восстановление и утепление фасада.

Также волонтеры помогли установить окна одинокой пенсионерке из Бучи и предоставили окна для установки многодетной семьи из села Волица.

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