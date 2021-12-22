В Киевской области водитель Volkswagen Caddy столкнулся с микроавтобусом Renаult Trafic: четверо травмированных

В Киевской области водитель Volkswagen Caddy столкнулся с микроавтобусом Renаult Trafic: четверо травмированных

ДТП произошло на автодороге Белая Церковь-Сквира возле села Шамраевка.

В Киевской области водитель Volkswagen Caddy столкнулся с микроавтобусом Renаult Trafic. В результате столкновения пострадали четыре человека.

ДТП произошло сегодня, 22 декабря, в 8 утра на автодороге Белая Церковь-Сквира вблизи села Шамраевка.

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Об этом сообщила полиция в Киевской области.

Следователь выяснил, что 32-летний менеджер предприятия, управлявший автомобилем Volkswagen Caddy, не справился с управлением. В результате он выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Renаult Trafic, под управлением 56-летнего водителя.

"В результате столкновения пострадали четыре человека: три пассажирки микроавтобуса в возрасте 41, 45 и 47 лет с многочисленными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме этого, в больницу госпитализировали 27-летнего пассажира легковушки с ушибом головы, закрытой черепно-мозговой травмой и травмой руки", – говорится в сообщении полиции.

Следователи Белой Церкви по факту ДТП начали досудебное расследование по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве на Березняках пьяный дрифтер на Hyundai Sonata протаранил припаркованный автомобиль. Водитель ночью учился дрифтовать на переднем приводе.

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