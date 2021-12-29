В Киевской области водитель "скорой" влетел в электроопору: бетонный столб упал на автомобиль, есть пострадавшие

Водитель скорой помощи вез бригаду медиков на вызов.
В поселке Софиевская Борщаговка в Киевской области машина скорой помощи врезалась в электроопору. В результате чего пострадали два человека.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Киев оперативный".
Как стало известно, авария произошла на улице Пушкина. Там водитель скорой помощи вез бригаду медиков на вызов. Когда он заехал в частный сектор, шофер врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на автомобиль.
"Травмы получил водитель и медик, которые сидели спереди. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что, предварительно, травмы не серьезны. На месте работали спасатели, которые разбирали последствия аварии для того, чтобы разблокировать проезжую часть", – написали в телеграмм-канале.
На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, что на Киевщине легковушка протаранила грузовик. Один человек погиб, трое травмированы.
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