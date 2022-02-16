В Киевской области водитель Skoda Octavia сбил 7-летнего мальчика: фото

Ребенок вместе с отцом переходил дорогу в неустановленном месте.

В городе Кагарлык в Киевской области водитель Skoda Octavia сбил 7-летнего мальчика.

Ребенок вместе с отцом переходил дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

По предварительным данным, водитель возвращался из Кагарлыка. На перекрестке, выезжая из города в направлении Мироновки, водитель допустил наезд на ребенка, который вместе с отцом переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате ДТП 7-летний мальчик получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. Ребенок срочно доставлен в медицинское учреждение.

Отец мальчика телесных повреждений не получил.

После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители присвоят правовую квалификацию происшествию.

Напомним, в селе Чайки автомобиль загорелся прямо во время движения.

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