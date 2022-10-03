В Киевской области водитель сбил двоих детей и пытался скрыться: девочки 6 и 8 лет погибли (фото, видео)

Водитель не остановился, продолжил движение, но не справился с управлением и въехал в дерево.

В Скрвире Белоцерковского района Киевской области водитель сбил двух девочек, после чего пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Смертельная авария произошла сегодня, 3 октября, в 17:07.

Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на детей 6 и 8 лет.

Мужчина продолжил движение, но не справился с управлением и въехал в дерево. После этого он выбрался из салона, пытался скрыться, но его остановили очевидцы ДТП.

Одна девочка погибла на дороге, другую пытались спасти, но она тоже не выжила.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области и производит первоочередные необходимые следственные и процессуальные действия.

Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По предварительным данным, водитель был трезв.

После вручения уведомления о подозрении следователи в обязательном порядке обратятся в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия. О злоумышленнике известно, что это 31-летний уроженец Донецка.

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