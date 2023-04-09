В Киевской области пьяный водитель протаранил 6 автомобилей (видео)

На Софиевской Борщаговке (Киевская область) в ночь на 9 апреля пьяный водитель на скорости протаранил шесть припаркованных автомобилей.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.

"Немножко нетрезвый парень на Mazda ночью под Киевом разбил 6 авто. В крови мужчины обнаружили 2.5 промилле алкоголя. Пол литра водки. Авария произошла на улице Боголюбова на Софиевской Борщаговке. К счастью без погибших", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия аварии.

Напомним, в Молдове перевернулся пассажирский автобус с украинцами. В МИД сообщили о пяти пострадавших людях.

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