В Киевской области водитель на Daewoo Lanos столкнулся с грузовиком: погибла 6-летняя девочка (фото)

В Киевской области водитель на Daewoo Lanos столкнулся с грузовиком: погибла 6-летняя девочка (фото)

45-летний водитель грузовика рассказал, что легковушку отбросило на обе полосы движения.

В Киевской области водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и столкнулся с грузовиком: погибла 6-летняя девочка.

Смертельное ДТП произошло недалеко от села Гребенки, на 63 км трассы "Киев-Одесса".

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

Сотрудники полиции выяснили, что ехавший со своей семьей в направлении города Одесса 27-летний водитель Daewoo Lanos не справился с управлением. Водитель двигался по левой полосе движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем МAN L2000, который двигался в правой полосе движения в попутном направлении. 45-летний водитель грузовика рассказал, что легковушку отбросило на обе полосы движения", — говорится в сообщении полиции.

Позже в больницу Белой Церкви реанимобилем была доставлена 6-летняя дочь водителя легковушки. К сожалению, через несколько дней ребенок умер в результате многочисленных травм.

Следователи Белой Церкви проводят досудебное расследование по ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Полицейские направят материалы в следственное управление полиции Киевской области для дальнейшей переквалификации и выяснения обстоятельств происшествия.

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло серьезное ДТП. Там водитель легковушки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Суд в Харькове избрал меру пресечения 16-летнему водителю. Подросток будет под арестом 60 суток без права внесения залога.

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