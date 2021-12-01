В Киевской области во время стычки с браконьером получил ранение 19-летний юноша

В Киевской области во время стычки с браконьером получил ранение 19-летний юноша

Охотника, который вечером вышел на незаконную охоту, высказал фонарик, привязанный к ружью

Во время незаконной охоты в Вышгородском районе (Киевская область) 44-летний житель села Обуховичи в столкновении с двумя молодыми людьми, которые пытались помешать браконьерству, выстрелил одному из них в ногу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Браконьера заметили двое жителей соседнего села в поле — его выдавал фонарик привязанный к ружью, которым он освещал и слепил свою цель.

"Подойдя к охотнику, 17-летний парень пытался забрать ружье, однако мужчина случайно произвел выстрел и попал в ногу 19-летнего парня", — сказано в сообщении.

В схватке с 44-летним браконьером юноши отобрали у него ружье и нанесли ему телесные повреждения. В настоящее время он находится в больнице.

Обстоятельства этого инцидента выясняют следователи. Ружье, которое отобрали у охотника, направлено на экспертизу.

“По фактам нанесенных телесных повреждений полиция открыла два уголовных производства по ч.1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а также по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в полиции.

Напомним, ранее в американском штате Техас мужчина во время охоты в городе Голлсвилл случайно застрелил свою 11-летнюю дочь.

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