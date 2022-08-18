В Киевской области во время сбора урожая на взрывном предмете подорвался трактор

Недалеко от села Зеленая Поляна Вышгородского района во время сбора урожая на взрывном предмете подорвался трактор.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

Водитель техники получил телесные повреждения. Ему оказывается медицинская помощь.

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На месте уже работают спасатели и все необходимые службы.

"В очередной раз просим быть внимательными и помнить об опасности! Берегите себя и своих близких. Часть полей, лесных массивов, водоемов и других участков до сих пор остаются необследованными. Работы по разминированию продолжаются", — говорится в сообщении КОВА.

Напомним, в Сумской области на днях подорвался комбайн, водитель в больнице.

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