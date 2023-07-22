Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области владелицу приюта подозревают в жестоком обращении с собаками: шокирующие фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1010
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Полиция Киевской области
©
Собак содержат в ужасающих условиях / ©
©

Жители Украинки пожаловались на владелицу приюта для животных в полицию.

В Киевской области правоохранители открыли уголовное производство на владелицу приюта для четвероногих из-за жестокого обращения с животными.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На днях в полицию поступило сообщение от обеспокоенных жителей города Украинка Киевской области о ненадлежащем содержании собак владелицей местного приюта.

Полиция провела расследование и установила все подробности инцидента. Благодаря бдительным гражданам и оперативной реакции полицейских правонарушителей привлекли к ответственности.

В настоящее время открыто уголовное производство из-за жестокого обращения с животными (ч.1 ст. 299 УКУ).

Собак содержат в ужасающих условиях / ©
Собак содержат в ужасающих условиях

Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, против киевлянки, которая "сорвалась" на собственную собачку во время прогулки, возбудили уголовное дело.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1010
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация