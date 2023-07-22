В Киевской области владелицу приюта подозревают в жестоком обращении с собаками: шокирующие фото

Жители Украинки пожаловались на владелицу приюта для животных в полицию.

В Киевской области правоохранители открыли уголовное производство на владелицу приюта для четвероногих из-за жестокого обращения с животными.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На днях в полицию поступило сообщение от обеспокоенных жителей города Украинка Киевской области о ненадлежащем содержании собак владелицей местного приюта.

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Полиция провела расследование и установила все подробности инцидента. Благодаря бдительным гражданам и оперативной реакции полицейских правонарушителей привлекли к ответственности.

В настоящее время открыто уголовное производство из-за жестокого обращения с животными (ч.1 ст. 299 УКУ).

Собак содержат в ужасающих условиях

Злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, против киевлянки, которая "сорвалась" на собственную собачку во время прогулки, возбудили уголовное дело.

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