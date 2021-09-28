В Киевской области вакцину против бешенства для животных разбрасывали с самолетов: появились фото

В Киевской области вакцину против бешенства для животных разбрасывали с самолетов: появились фото

На 21 день после поедания приманки у животных формируется иммунитет против бешенства, который длится минимум год.

В Киевской области вакцину против бешенства для диких плотоядных животных разбрасывали с самолетов.

Иммунизация происходила вакциной "Орисвак" отечественного производителя (ООО "Укрветпромпостач). Вакцина полностью безопасна для людей, животных и окружающей среды.

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Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Вакцина "Орисвак" имеет вид небольших по размерам питательных брикетов (приманок). Внешняя оболочка приманок изготовлена из мясокостной муки, имеющий специфический запах и привлекает животных на больших расстояниях. Внутри размещена желеобразная капсула с антигеном вируса бешенства. На 21 день после поедания приманки у животных формируется иммунитет против бешенства, который длится минимум год.

Распространение приманок осуществляли с помощью самолетов АН-2, оснащенных системой автоматической регистрации сброса вакцины.

Полеты авиации происходили на заранее определенных территориях над лесными и сельскохозяйственными угодьями области, исключая территорий населенных пунктов, дорог и водоемов.

Всего было распространено почти 542 тыс. доз вакцины (приманок) на площади 21,676 тыс. кв. км.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области призывает в случае выявления брикетов с вакциной не трогать, а не перемещать их и не разрушать.

Ветеринары напоминают, что лекарства от бешенства не существует. Поэтому своевременная и регулярная вакцинация животных — главное профилактическое мероприятие борьбы с бешенством! Делать ее нужно для животных с трех месяцев — ежегодно.

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