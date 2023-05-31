В Киевской области в затопленном авто нашли трупы мужчины и его собаки: подробности и фото

Водителю автомобиля во время движения стало плохо.

В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области 30 мая в 22:00 в одном из водоемов обнаружили опрокинутый автомобиль. На месте ДТП полиция обнаружила тело водителя и его собаки.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Трагедия произошла 30 мая в 22:00 в селе Подгорцы на Обуховщине. По предварительным данным, 74-летнему водителю автомобиля Opel во время движения стало плохо. Он не справился с управлением и заехал в водоем.

В опрокинутом автомобиле полиция обнаружила тело 74-летнего мужчины и его собаки — французского бульдога.

Полиция расследует причины ДТП.

Смертельное ДТП в Обуховском районе погибли мужчина и собака. / Фото: Андрей Небитов

Напомним, в Ивано-Франковской области столкнулись легковой автомобиль и автобус. На месте трагедии погиб 13-летний мальчик.

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