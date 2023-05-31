В Киевской области в затопленном авто нашли трупы мужчины и его собаки: подробности и фото

Водителю автомобиля во время движения стало плохо.
В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области 30 мая в 22:00 в одном из водоемов обнаружили опрокинутый автомобиль. На месте ДТП полиция обнаружила тело водителя и его собаки.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Трагедия произошла 30 мая в 22:00 в селе Подгорцы на Обуховщине. По предварительным данным, 74-летнему водителю автомобиля Opel во время движения стало плохо. Он не справился с управлением и заехал в водоем.
В опрокинутом автомобиле полиция обнаружила тело 74-летнего мужчины и его собаки — французского бульдога.
Полиция расследует причины ДТП.
Напомним, в Ивано-Франковской области столкнулись легковой автомобиль и автобус. На месте трагедии погиб 13-летний мальчик.
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