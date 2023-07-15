В Киевской области в селе Городище пропал 9-летний мальчик: фото

В селе Городище Белоцерковского района Киевской области пропал 9-летний мальчик. Ребенок исчез у реки.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала фото.

"15 июля в 16:50 полицейским сообщили об исчезновении ребенка. В последний раз мальчика видели возле реки Рось. Его вещи обнаружили на берегу. Одет в серые плавки", — говорится в сообщении полиции.

Вещи мальчика обнаружили на берегу реки Рось

На поиски мальчика задействованы полицейские Киевщины, работники ГСЧС и местные жители.

Напомним, в пригороде Киева из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка. К счастью, малышка жива, ее спасло то, что она упала не на асфальт, а на козырек цокольного этажа.

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