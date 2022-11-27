В Киевской области в результате взрыва котла погиб пенсионер (фото)

В субботу вечером, 26 ноября, в Вышгороде на Киевщине погиб 70-летний мужчина в результате взрыва твердотопливного котла.

Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

"Местный житель пытался самостоятельно растопить твердотопливный котел, пренебрег техникой безопасности, получил многочисленные тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия", — рассказал Небитов.

Граждан призывали быть крайне осторожными и соблюдать правила пользования отопительными приборами.

Напомним, в Софиевской Борщаговке под Киевом погибли три человека в результате отравления угарным газом.

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