В Киевской области в результате ракетных ударов повреждены здания, есть пострадавшие (фото)

В Киевской области продолжается воздушная тревога, людей призывают находиться в укрытиях.
В результате утренних ракетных ударов России в Киевской области повреждены здания, также есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
"Угроза ракетных ударов продолжается. В одном из районов Киевщины Силами противовоздушной обороны уже сбиты вражеские ракеты. В то же время в результате обстрелов и попаданий оккупантов есть поврежденные здания. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.
Он также отметил, что на месте работают спасатели и полиция.
Ракетная атака Киевщины 31 октября
В понедельник утром, 31 октября, в Киеве и Киевской области произошло несколько взрывов.
Без электроснабжения остались Вышгород, Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель.
В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил о вероятности повторных ракетных ударов в области.
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