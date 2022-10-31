В Киевской области в результате ракетных ударов повреждены здания, есть пострадавшие (фото)

В Киевской области продолжается воздушная тревога, людей призывают находиться в укрытиях.

В результате утренних ракетных ударов России в Киевской области повреждены здания, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Угроза ракетных ударов продолжается. В одном из районов Киевщины Силами противовоздушной обороны уже сбиты вражеские ракеты. В то же время в результате обстрелов и попаданий оккупантов есть поврежденные здания. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что на месте работают спасатели и полиция.

Ракетная атака Киевщины 31 октября

В понедельник утром, 31 октября, в Киеве и Киевской области произошло несколько взрывов.

Без электроснабжения остались Вышгород, Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель.

В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил о вероятности повторных ракетных ударов в области.

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