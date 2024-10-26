В Киевской области в результате падения обломков возник пожар в нежилом помещении — КОВА

Пока информации о пострадавших не поступало.

В Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов возник пожар в двухэтажном гараже, пристроенном к хостелу.

Об этом говорится в сообщении начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко.

Он уточнил, что в настоящее время информации о пострадавших не поступало. На месте работают спасатели.

В свою очередь городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелось нежилое здание в Ирпене. Предварительно, без жертв.

Напомним, ранее сообщалось, что в пятницу, 25 октября, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Днепру.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве в результате удара российского БПЛА погиб один ребенок.

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